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16:33, 27 мая 2025Мир

Келлог назвал возможное место встречи Путина с Трампом и Зеленским

Келлог: Путин может встретиться с Трампом и Зеленским в Женеве
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Sean Pavone / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин якобы может провести саммит со своим американским коллегой Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Женеве. Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

«Как только мы все это составим, будет еще одна встреча, мы считаем, что она, возможно, состоится в Женеве (...) Так что Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера — Путин, президент Зеленский и президент Трамп, чтобы согласовать», — указал представитель Белого дома.

Келлог добавил, что Соединенные Штаты также выступают за Ватикан как возможную альтернативную площадку для переговоров.

Ранее Келлог заявил, что Вашингтон и его союзники «должны и дальше оказывать давление» на Москву ради достижения мира на Украине. Он также подчеркнул, что Трамп является единственным, кто способен найти компромисс с Россией.

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