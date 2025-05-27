Келлог назвал возможное место встречи Путина с Трампом и Зеленским

Келлог: Путин может встретиться с Трампом и Зеленским в Женеве

Президент России Владимир Путин якобы может провести саммит со своим американским коллегой Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Женеве. Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

«Как только мы все это составим, будет еще одна встреча, мы считаем, что она, возможно, состоится в Женеве (...) Так что Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера — Путин, президент Зеленский и президент Трамп, чтобы согласовать», — указал представитель Белого дома.

Келлог добавил, что Соединенные Штаты также выступают за Ватикан как возможную альтернативную площадку для переговоров.

Ранее Келлог заявил, что Вашингтон и его союзники «должны и дальше оказывать давление» на Москву ради достижения мира на Украине. Он также подчеркнул, что Трамп является единственным, кто способен найти компромисс с Россией.