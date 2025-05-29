Популярный комик сравнил сервис в российских и французских ресторанах

Комик Журавлев: В заведениях Парижа и Лондона сервис хуже, чем в российских

Популярный российский комик Дмитрий Журавлев, побывавший в Англии и Франции, сравнил сервис в этих странах с российским. О поездках в Европу он высказался в Telegram-канале.

По словам Журавлева, в заведениях Парижа и Лондона сервис хуже, чем в российских. «И в Париже, и в Англии как-то они [сотрудники кафе и ресторанов] халатно к этому всему относятся. У них чаевые включены в счет, и из-за этого у них абсолютно пропадает мотивация стараться», — пояснил он.

Ранее Журавлев также заявил, что в Англии ему не понравилась еда. В частности, юморист раскритиковал традиционную британскую жареную рыбу с картошкой, также известную как «фиш-энд-чипс».

Перед этим живущий в Великобритании комик российского происхождения Константин Кисин пожаловался на местную полицию. По его словам, она зачастую не расследует мелкие преступления.