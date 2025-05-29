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09:42, 29 мая 2025Россия

Повторившим TikTok-тренд под крики «АУЕ» школьникам предложили встретиться с бойцами СВО

Депутат ГД Лантратова: Участникам скандального видео нужна встреча с бойцами СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Повторившим TikTok-тренд под крики «АУЕ» («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России) в туалете ученикам казачьей школы предложили встретиться с бойцами специальной военной операции (СВО). С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, пишет 360.ru.

«Может, урок для них специальный организовать, встречу с участниками СВО, Героями России. Или беседу с сотрудниками правоохранительных органов. Чтобы они понимали, какое зло поддерживают и что даже в шутке есть границы дозволенного», — заявила парламентарий.

Она напомнила, что речь идет об экстремистской организации, деятельность которой официально запрещена в России, и идеология которой пропагандирует криминальный образ жизни, насилие, неуважение к закону и общественным нормам.

Ранее издание «СарИнформ» распространило видео, на котором школьники устроили церемонию передачи туалета от выпускников учащимся младших классов. На ролике один из старших казаков объявляет, что вместе с туалетом «передается воровская воля», и зачитывает младшим правила, содержащие нецензурную брань. В отношении руководства образовательного учреждения возбудили дело.

Вот это да!
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