Появились новые данные про вторую жертву подрыва ветерана СВО

СК: Ветеран СВО Гурциев был знаком со вторым погибшим

Первый заместитель мэра Ставрополя и ветеран специальной военной операции (СВО) Заур Гурциев был знаком со второй жертвой подрыва. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Им оказался 29-летний местный житель. В ведомстве подчеркнули, что следствием рассматриваются все возможные версии, в том числе террористический акт.

Собеседник РИА Новости добавил, что второй мужчина официально не работал и снимал квартиру в доме на улице Чехова, где произошел взрыв. Он был уроженцем хутора Первомайский Новоалександровского района в Ставропольском крае.

Ранее появилась версия, что Гурциева подорвал смертник.

Взрыв прогремел в ночь на четверг, 29 мая, во дворе жилого дома в Ставрополе. Он унес жизни Заура Гурциева и его знакомого Никиты Пенькова.