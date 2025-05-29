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11:19, 29 мая 2025Силовые структуры

Появились новые данные про вторую жертву подрыва ветерана СВО

СК: Ветеран СВО Гурциев был знаком со вторым погибшим
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ирина Амбарцумян / ТАСС

Первый заместитель мэра Ставрополя и ветеран специальной военной операции (СВО) Заур Гурциев был знаком со второй жертвой подрыва. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Им оказался 29-летний местный житель. В ведомстве подчеркнули, что следствием рассматриваются все возможные версии, в том числе террористический акт.

Собеседник РИА Новости добавил, что второй мужчина официально не работал и снимал квартиру в доме на улице Чехова, где произошел взрыв. Он был уроженцем хутора Первомайский Новоалександровского района в Ставропольском крае.

Ранее появилась версия, что Гурциева подорвал смертник.

Взрыв прогремел в ночь на четверг, 29 мая, во дворе жилого дома в Ставрополе. Он унес жизни Заура Гурциева и его знакомого Никиты Пенькова.

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