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11:26, 29 мая 2025Силовые структуры

Появились подробности о первых минутах после подрыва ветерана СВО

Ветеран СВО Гурциев после подрыва прожил еще 5 минут, пытаясь отползти от бомбы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Амбарцумян / ТАСС

После подрыва бомбы мощностью 300 граммов в тротиловом эквиваленте ветеран СВО Заур Гурциев прожил еще минут пять, пытаясь отползти от места детонации. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уличная видеокамера сняла момент, когда к Гурциеву подошел знакомый Никита Пеньков, держа на левом боку сумку, в которой находилось взрывное устройство. Он привел бомбу в действие, от взрыва сразу погиб на месте. Гурциев получил тяжелые ранения.

Следствие считает, что смертник умышленно произвел взрыв при встрече с Гурциевым. Пеньков в начале мая переехал в многоквартирный дом на улице Чехова, где с ним накануне встретился Гурциев.

Возбуждено уголовное дело.

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