Раскрыты подробности биографии подорвавшего ветерана СВО смертника

Mash: Подорвавший ветерана СВО смертник служил в ВДВ и работал конвоиром

29-летний Никита Пеньков, который подорвал ветерана специальной военной операции (СВО) Заура Гурциева, служил в ВДВ и работал конвоиром для подозреваемых и обвиняемых. Такие подробности его биографии Telegram-канал Mash.

В Отдельный батальон охраны и конвоирования УВД по Ставрополю мужчина устроился в 2023 году. По словам соседей, он всегда был вежливым, но немного странным и передвигался исключительно на такси.

Кроме того, Пеньков значится в черном списке Центрального банка из-за подозрений в отмывании денег. Как уточняет РИА Новости, мужчина был зарегистрирован в одной из станиц Кавказского района Краснодарского края, но снимал квартиру в Ставрополе, на улице Чехова. Именно там в ночь на четверг, 29 мая, и произошел взрыв.

Ранее стало известно, что Пеньков и Гурциев были знакомы.

