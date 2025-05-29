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11:44, 29 мая 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности биографии подорвавшего ветерана СВО смертника

Mash: Подорвавший ветерана СВО смертник служил в ВДВ и работал конвоиром
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Появились подробности о первых минутах после подрыва ветерана СВО

Фото: Ирина Амбарцумян / ТАСС

29-летний Никита Пеньков, который подорвал ветерана специальной военной операции (СВО) Заура Гурциева, служил в ВДВ и работал конвоиром для подозреваемых и обвиняемых. Такие подробности его биографии Telegram-канал Mash.

В Отдельный батальон охраны и конвоирования УВД по Ставрополю мужчина устроился в 2023 году. По словам соседей, он всегда был вежливым, но немного странным и передвигался исключительно на такси.

Кроме того, Пеньков значится в черном списке Центрального банка из-за подозрений в отмывании денег. Как уточняет РИА Новости, мужчина был зарегистрирован в одной из станиц Кавказского района Краснодарского края, но снимал квартиру в Ставрополе, на улице Чехова. Именно там в ночь на четверг, 29 мая, и произошел взрыв.

Ранее стало известно, что Пеньков и Гурциев были знакомы.

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