Появились подробности о запущенных в сторону Москвы беспилотниках ВСУ

Пытавшиеся атаковать Москву БПЛА запустили из Киевской и Черниговской областей

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались атаковать Москву и другие регионы России, запускались из Киевской и Черниговской областей Украины. Подробности о попытках атак раскрыл Telegram-канал Shot.

По информации канала, к беспилотникам крепились боеприпасы, которые были начинены поражающими элементами. Специалисты уже исследуют обломки сбитых дронов, на которых есть в том числе неразорвавшиеся боеприпасы. Для атаки, предварительно, использовались минометные снаряды.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что силы ПВО в ночь на 29 мая сбили три беспилотника, которые направлялись в сторону столицы. Обломки одного из дронов упали на проспекте Вернадского в Москве и повредили остекление в нескольких квартирах. Еще один сбитый летательный аппарат упал в Одинцово. Никто, предварительно, не пострадал.