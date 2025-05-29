В российском регионе ужаснулись закупкам картофеля в Монголии

Главу «Россельхозцентра» по Бурятии Мардваева поразил завоз картошки из Монголии

Поставки картофеля из Монголии в Бурятию оставляют удручающее впечатление, особенно у тех, кто знаком с историей торговли региона с соседней республикой. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказал директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев.

Чиновник объяснил, что ему не хотелось бы применять публично такие неприятные слова, как «позор» или «развал», но ситуация ужасает даже сильнее, чем тот факт, что Бурятия — животноводческая республика — в последние годы обеспечивает себя мясом всего на 44 процента.

По его словам, картофель в Бурятии выращивают сотни лет, а в Монголии — только с 1960-х годов, и раньше монголы активно закупали корнеплод в России. Но в последние 20 лет соседняя республика начала активно развивать производство картофеля и добилась в этом поразительных успехов.

К настоящему времени его выращивают в основном в мелких и средних хозяйствах, но к производству применяется комплексный подход на государственном уровне ко всем аспектам. Есть и новая современная техника, и много старой советской, в том числе вывезенной из России по цене металлолома и восстановленной.

«Очень много используют для хранения приспособленные помещения бывших предприятий, в том числе советских, а также наших воинских частей. Так что можно сказать, что все произошло не просто на нашей памяти, а на наших глазах. И вот эти ребята, которые еще вчера начали выращивать картошку, теперь продают ее нам!» — подчеркнул Мардваев.

В конце сообщения он заметил, что посыпать голову пеплом не стоит, однако это тот случай, про который в народе говорят, что «яйца начали учить курицу».

В последний год картофель оказался самым подорожавшим продуктом в России. В качестве причин такой ситуации эксперты называют нехватку современных хранилищ, отказ граждан от самостоятельного выращивания, снижение посевных площадей погодные условия и нехватку качественных семян из Европы.