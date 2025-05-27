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15:58, 27 мая 2025Бывший СССР

Путин заявил о нехватке картофеля в России. Белоруссия не поможет — весь урожай продан

Путин процитировал Лукашенко, заявившего о дефиците картошки
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Российский президент накануне получил сообщение, что в Белоруссии закончился картофель, который оказался нужен и России. Он удивился этому факту и задался вопросом — куда пропал главный овощ соседней республики?

Как закончилась [картошка]? Что это такое?

Владимир Путинпрезидент РФ

Причину исчезновения картофеля раскрыл Лукашенко

Во вторник, 27 мая, российский глава сообщил, что побеседовал на эту тему со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который объяснил, что случилось.

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

По словам президента Белоруссии, весь урожай был отправлен в Россию. При этом Путин также заявил, что общался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе агросектора, которые рассказали, что ситуация с овощем неутешительная. «Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Он говорит: "У нас уже все продали в Россию"», — указал президент.

Путин вспомнил о самостоятельных посадках картофеля

На заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ) глава государства вспомнил, как отец приобщил его сажать картошку.

Ну, непростая это работа — сажать эту картошку, потом полоть

Владимир Путинпрезидент РФ

Говоря о том, что в Белоруссии дела с картофелем сейчас обстоят не лучшим образом, Путин подчеркнул, что нужно развивать это агронаправление внутри страны. «Агросектор у нас становится просто высокопроизводительным, он высокотехнологичным становится и очень интересным», — добавил он.

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Цены на овощ резко взлетели

Это объясняется снижением урожая картофеля — в 2024 он оказался на 11,9 процента меньше, чем в 2023-м. В прошлом году всего было собрано 17,83 миллиона тонн картофеля.

В Минсельхозе снижение урожая объяснили неблагоприятными погодными условиями.

Из-за сложившейся ситуации картофель оказался самым подорожавшим за год продуктом в стране. Цены на него выросли на 92 процента, что эксперты объяснили прежде всего эффектом низкой базы — в 2023 и 2022 году овощ, наоборот, дешевел на 15,8 и 31,5 процента соответственно.

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