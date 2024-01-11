«Со всех сторон душат» Путин назвал экономику России первой в Европе. И объяснил, почему подорожали яйца

Путин: Россия стала первой экономикой в Европе, хотя ее душат со всех сторон

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны стала первой среди европейских государств и пятой в мире. Во время встречи с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске он также объяснил, почему выросли цены на яйца.

Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом — первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе — номер один Владимир Путин президент России

Глава государства отметил, что в сложившихся условиях «это удивительный результат».

Рост экономики России по итогам года может быть выше ожидаемого

Путин подчеркнул, что российская экономика обогнала другие страны Европы по паритету покупательной способности, однако «на душу населения надо еще стараться». На его взгляд, государству есть над чем работать.

При этом президент не согласился с утверждением председателя «Деловой России» Алексея Репика о том, что Японию якобы можно списывать со счетов. Российский лидер объяснил, что, как и многие европейские государства, это страна с высокотехнологичной экономикой.

Кроме того, Путин считает, что рост экономики России по итогам 2023 года может быть выше прогнозируемых 3,5 процента — уровень валового внутреннего продукта страны способен превысить 4 процента.

Путин назвал причину подорожания яиц в России

Президент объяснил, что граждане начали покупать больше куриных яиц, а власти «вовремя не сориентировались». Путин признал, что правительство в нужный момент не открыло импорт популярного продукта.

Объем производства у нас не уменьшился. Потребление увеличилось в связи с реальными располагаемыми доходами населения. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы. А вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. И цены полетели. Поэтому нужно быть очень аккуратными Владимир Путин президент России

В прошлом году российский лидер извинился перед россиянами и пообещал, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться по мере влияния принятых правительством мер. В свою очередь вице-премьер Виктория Абрамченко пообещала, что цены стабилизируются после Нового года, когда пройдет ажиотажный спрос.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Президент высказался против идеи резко повысить ввозную пошлину на рыбу

Путин считает, что такое резкое повышение может привести к росту цен на внутреннем рынке. По его словам, необходимо также осторожно относиться к расширению субсидирования перевозок с Дальнего Востока, поскольку это приводит к дополнительным бюджетным расходам.

Мы же ввели субсидии на перевоз минтая. Лососевая путина была хорошая, насколько я понимаю. Поэтому вы правы в том смысле, что нужно, безусловно, все равно думать на тему о том, как обеспечить прилавки в наших магазинах собственной рыбной продукцией Владимир Путин президент России

Глава государства пообещал рассмотреть этот вопрос и отдать соответствующие распоряжения Минсельхозу и Минэкономразвития. Он подчеркнул, что в данной ситуации нельзя допустить неверных шагов.