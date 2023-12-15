ФАС РФ возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении четырех региональных производителей куриных яиц, которые могли осуществлять синхронное повышение цен. Дела открыты «по признакам картельного соглашения, которое привело к повышению цен на яйцо куриное».

Под внимание ФАС попали производители из Крыма и Кировской области. Ведомство выявило единовременное повышение цен у предприятий из этих регионов. Накануне, 14 декабря, президент России Владимир Путин обещал улучшение ситуации с ценообразованием на яйца.

Крымские производители завысили цены почти на 100 процентов

Межрегиональное Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен со стороны крымских производителей яиц — «Партизан» и СП «Октябрьское», которые с начала сентября допустили рост оптово-отпускных цен на свою продукцию до 94 процентов.

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В Кировской области с начала июня по октябрь производители «Советская Агрофирма» и «Вятско-Полянская птицефабрика» повысили цены до 60 процентов, заявили в ФАС. Там отметили, что в случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы.

Тем временем в Минсельхозе России перечислили меры по стабилизации цен на куриные яйца. В стране увеличиваются объемы собственного производства, а торговые сети переводят на долгосрочные контракты для получения прогнозируемых объемов продукции.

За повышение цен на яйца извинился лично Путин

В ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая транслировалась 14 декабря, россияне задали вопрос о повышении цен на яйцо и курицу Путину. Президент заявил, что ситуация будет улучшаться, а причиной такого резкого подорожания продуктов является сбой в работе правительства.

Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства Владимир Путин президент России

По словам президента России, существует две причины, почему куры и яйца подорожали. Путин заявил, что цены увеличились вслед за спросом, в то время как объемы производства остались на прежнем уровне. «Второе — вовремя не открыли импорт в должном объеме», — объяснил глава государства.

За год куриные яйца подорожали на 40 процентов

В ноябре куриные яйца в России подорожали сразу на 15,07 процента, а из регионов сообщали, что ажиотажный спрос на них даже привел к ограничениям объема продаж в одни руки. За год куриные яйца подорожали почти на 40 процентов.

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Власти обвинили в неадекватном ценообразовании производителей. Например, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что рост цен на яйца и куриное мясо в регионе «неперспективно» объяснять подорожанием топлива и ветеринарных препаратов, а производители «воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги». В связи с этим он не возражает, если надзорные органы «пристально посмотрят» на нынешнее положение дел.

В России решили с 1 января 2024 года обнулить на полгода таможенные пошлины на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции. Однако депутат Сергей Лисовский заявил, что обнуление таможенных пошлин на ввоз яиц в страну — лишь имитация деятельности властей, и на подскочившие цены на продукцию мера не повлияет. Яйца из Турции, которая заявила о готовности начать поставки, будут продаваться в России по более высокой цене, чем отечественные.