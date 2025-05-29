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15:26, 29 мая 2025Наука и техника

Привычный препарат оказался защитником от болезни мозга

Nat Neurosci: Лемборексант защищает мозг от нейродегенеративных заболеваний
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Распространенное снотворное лемборексант может оказывать мощный защитный эффект на мозг, выяснили ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Результаты опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

В доклиническом исследовании на мышах препарат не только улучшал сон, но и предотвращал повреждения, характерные для болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Речь идет о вредных скоплениях белка тау, которые вызывают воспаление и гибель нейронов. Ученые установили: у мышей, принимавших лемборексант, объем гиппокампа — области мозга, отвечающей за память — был на 30–40 процентов больше, чем у контрольной группы. Для сравнения, другой популярный снотворный препарат золпидем увеличивал длительность сна, но не оказывал никакого защитного действия на ткани мозга.

Механизм действия лемборексанта основан на блокировке орексиновых рецепторов — белков, управляющих циклами сна и бодрствования. Оказалось, что именно такое воздействие помогает предотвратить накопление фосфатных меток на тау-белке, благодаря чему он сохраняет нормальные функции в клетках мозга. Однако эффект оказался выражен только у самцов, ученые пока не уверены, с чем это связано.

Во время предыдущих исследований было доказано, что хроническое нарушение сна усиливает риск развития болезни Альцгеймера. Теперь у специалистов появился потенциальный инструмент, чтобы замедлить или предотвратить это разрушение — возможно, даже на ранних стадиях.

Ранее ученые выяснили, что популярная приправа может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера. Исследователи разработали стабильную форму карнозиновой кислоты — активного соединения, содержащегося в розмарине и шалфее. Новый препарат на основе кислоты активируется только в воспаленных участках мозга, снижает уровень токсичных белков и восстанавливает нейронные связи.

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