Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:38, 11 марта 2025Наука и техника

Обнаружена польза популярной приправы в борьбе со старением мозга

Antioxidants: Стабильная форма карнозиновой кислоты будет лекарством от болезней
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Соединение, найденное в популярных приправах, может стать основой нового лекарства от болезни Альцгеймера. Ученые разработали стабильную форму карнозиновой кислоты — вещества, которое содержится в розмарине и шалфее и обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Исследование опубликовано в журнале Antioxidants.

Обычная карнозиновая кислота слишком нестабильна для использования в медицине, но ученые создали ее улучшенный вариант — соединение diAcCA. В организме оно превращается в активную форму и оказывает терапевтическое действие на мозг. В экспериментах на мышах препарат не только уменьшил воспаление, но и улучшил память, а также способствовал восстановлению соединений между нервными клетками, которые разрушаются при деменции.

Исследователи обнаружили, что лекарство действует избирательно — активируется только в пораженных воспалением зонах мозга, снижая риск побочных эффектов. Кроме того, diAcCA уменьшает скопления токсичных белков — тау и бета-амилоида, которые связаны с развитием болезни Альцгеймера.

Дополнительные тесты показали, что соединение оказывает противовоспалительный эффект в желудке и пищеводе. При этом организм усваивает его лучше, чем чистую карнозиновую кислоту, а значит, препарат может быть более эффективным.

Авторы работы полагают, что diAcCA может не только использоваться самостоятельно, но и дополнять существующие методы терапии Альцгеймера, снижая их побочные эффекты. В перспективе его также планируют исследовать как средство против других воспалительных заболеваний, включая диабет второго типа, болезни сердца и нейродегенеративные расстройства.

    Обсудить
    Последние новости

    «Приближаются к цели». США ведут переговоры с Украиной на фоне массированной атаки на Россию. Что об этом известно?

    Тарасова оценила отказ россиянке в нейтральном статусе из-за поздравления с 9 Мая

    Заходившие по трубе в тыл ВСУ российские военные раскрыли способ борьбы с нехваткой воды

    Армения захотела статус наблюдателя в БРИКС

    Небензя рассказал о бегущих из Курской области солдатах ВСУ

    Россия обвинила ЕС в препятствиях диалогу с США по Украине

    Boeing одержал редкую победу в борьбе с Airbus

    В российском регионе осудят троих мужчин за помощь террористической организации

    Телеведущая Аврора раскрыла причину отказа от ботокса

    Крымский мост перекрыли для автомобилей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше