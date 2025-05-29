Психолог оценил появление Лерчек в суде в белом платье

Психолог Самбурский: Блогерша Лерчек в суде вдохновилась нарядом Меган Маркл

Психолог Станислав Самбурский оценил появление блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, в суде в белом платье. Его слова приводит «Страсти».

Известно, что на последнем заседании инфлюэнсерша предстала перед публикой в упомянутом наряде, на каблуках и с укладкой. По словам специалиста, выбор такого образа связан с тем, что Лерчек вдохновилась стилем Меган Маркл, которая не раз сталкивалась с общественным давлением и давала ему отпор.

«Лерчек выбрала правильный образ, чтобы пойти в суд, — дело не про само платье, а про человека. Потому что, когда мы говорим о "белом", дело, конечно, не в цвете ткани, а в психическом послании, которое хочет передать человек. Особенно, если этот человек публичный, и особенно — находящийся в стрессовой ситуации, как Лерчек на последнем заседании», — подчеркнул Самбурский.

Психолог объяснил, что белым цветом Лерчек намеревалась сказать, что она чиста и не представляет опасности.

Это своего рода визуальный контраргумент обвинению: "Смотрите, я не опасна, я — светлая, мягкая, невиновная". Лерчек в белом платье, с гладко причесанными волосами, минимальными украшениями и скромной мимикой беззастенчиво копирует образ и стиль Меган Маркл, которая умеет держать любой удар. Лучшие практики в деле Станислав Самбурский психолог

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