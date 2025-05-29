Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:17, 29 мая 2025Ценности

Психолог оценил появление Лерчек в суде в белом платье

Психолог Самбурский: Блогерша Лерчек в суде вдохновилась нарядом Меган Маркл
Екатерина Ештокина
Валерия Чекалина

Валерия Чекалина . Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Психолог Станислав Самбурский оценил появление блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, в суде в белом платье. Его слова приводит «Страсти».

Известно, что на последнем заседании инфлюэнсерша предстала перед публикой в упомянутом наряде, на каблуках и с укладкой. По словам специалиста, выбор такого образа связан с тем, что Лерчек вдохновилась стилем Меган Маркл, которая не раз сталкивалась с общественным давлением и давала ему отпор.

Материалы по теме:
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России. Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России.Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
22 июля 2022

«Лерчек выбрала правильный образ, чтобы пойти в суд, — дело не про само платье, а про человека. Потому что, когда мы говорим о "белом", дело, конечно, не в цвете ткани, а в психическом послании, которое хочет передать человек. Особенно, если этот человек публичный, и особенно — находящийся в стрессовой ситуации, как Лерчек на последнем заседании», — подчеркнул Самбурский.

Психолог объяснил, что белым цветом Лерчек намеревалась сказать, что она чиста и не представляет опасности.

Это своего рода визуальный контраргумент обвинению: "Смотрите, я не опасна, я — светлая, мягкая, невиновная". Лерчек в белом платье, с гладко причесанными волосами, минимальными украшениями и скромной мимикой беззастенчиво копирует образ и стиль Меган Маркл, которая умеет держать любой удар. Лучшие практики в деле

Станислав Самбурскийпсихолог

В апреле журналисты New York Post раскрыли причину массового отказа 30-летних женщин от ухода за собой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин принял в Кремле вдову убитого премьер-министра Японии. Она расплакалась во время встречи

    Белый дом обратился с призывом к жене Байдена

    Вдова экс-премьера Японии Абэ рассказала о его желании в начале СВО

    «Вместо квартиры — авокадо-тост». Молодежь транжирит деньги, отказывается копить и жить по прежним законам. Что ими движет?

    Россиян предупредили об опасности одного вида кофе

    Уехавший из России комик выгнал зрителей из зала

    Военкор рассказал об ожесточенных боях на красноармейском направлении

    Заключенные проделали дыру в стене самой жуткой тюрьмы США и сбежали. Как им это удалось?

    Планете предрекли погружение в хаос из-за пробуждения супервулкана

    Кадыров объявил о новом чеченском рекорде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости