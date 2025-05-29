Раскрыта судьба пропавшей козы Джигана и Самойловой

Блогерша Самойлова призналась, что коза Мими живет на ферме из-за ремонта в доме

Жена рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова раскрыла судьбу ее пропавшей козы. Комментарий инфлюэнсерши опубликован на сайте Teleprogramma.

Звездная пара посетила красную дорожку музыкальной премии телеканала RU.TV. Во время интервью журналисты поинтересовались местонахождением домашнего животного, которого полюбили в соцсетях. Самойлова призналась, что коза по кличке Мими сейчас живет на ферме, поскольку в их доме идет ремонт.

«Мими на ферме. У нас сейчас супергрязный ремонт. И мы ее отправили пока на передержку, но примерно через неделю-две заберем», — рассказала она.

При этом на вопрос, навещают ли знаменитости Мими, Самойлова заявила, что они следят за ней по видео. «Мы регулярно получаем видео, так что все нормально», — заключила инфлюэнсерша.

Ранее в мае пропажа козы Джигана и Самойловой взволновала фанатов. Под публикациями блогерши пользователи сети активно интересовались, почему четвероногое теперь не снимается в ее блоге.