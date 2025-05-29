Раскрыта загадка захоронений майя

JAA: Останки предков — часть живой связи с предками, в понимании древних майя

Традиционное объяснение вторичных захоронений у майя — человеческие жертвоприношения — оказалось не единственным возможным. Новое исследование археолога Анжелины Локер, опубликованное в Journal of Anthropological Archaeology, предлагает другую версию: останки, такие как зубы и челюсти, могли символизировать связь с предками и использоваться при захоронении для укрепления прав на землю.

Исследование основано на анализе погребения из поселения Дансер Групп — некультурного двора в 1,5 км от центра древнего города Дос Омбрес. Там, в одной могиле, были найдены останки молодой женщины, похороненной с минимальными ритуальными атрибутами, и два набора зубов, принадлежащих людям, выросшим в других регионах. Изотопный анализ подтвердил, что только женщина была местной, а другие двое — нет.

Ранее подобные находки автоматически считались доказательством ритуального насилия — якобы останки приносили в жертву богам или использовали в обрядах, относящихся к представителям знати или храмовым сооружениям. Однако в данном случае речь идет не о центральной святилище и не об аристократии: погребение было периферийным, без пышных даров и архитектурного контекста.

По мнению Локер, интерпретация должна учитывать мировоззрение майя. В их культуре душа человека делилась на части, и, например, зубы могли представлять «дыхание души». Это значит, что кости и зубы предков не обязательно символизировали смерть — они могли быть частью живой связи с родом. Захоранивая их рядом с новым местом проживания, община, вероятно, утверждала права на землю или восстанавливала родственные связи с предками, похороненными в других местах.

Ранее археологи обнаружили загадочный алтарь в древнем городе Тикаль, расположенном на территории майя. По данным исследования, алтарь был создан около 1700 лет назад выходцами из Теотиуакана — великого города-государства центральной Мексики.

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