Раскрыты неявные причины неприятного запаха изо рта

Терапевт Хухрев: Неприятный запах изо рта может быть вызван проблемами с ЖКТ

Неприятный запах изо рта, или галитоз, может быть вызван не только стоматологическими проблемами или недостаточной гигиеной, заявил терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Хухрев. Неявные причины запаха изо рта он раскрыл россиянам в ходе разговора с «Лентой.ру».

Одним из довольно редких провокаторов галитоза Хухрев назвал заболевания ЖКТ, например, гастропарез — состояние, при котором желудок медленно освобождается от пищи. «Если пища задерживается в желудке на 12-20 часов, она может начать бродить и гнить, вызывая отрыжку с запахом тухлых яиц», — объяснил он и добавил, что источником неприятного запаха могут стать и проблемы с пищеводом.

Однако, по словам Хухрева, гораздо чаще причиной запаха изо рта становятся заболевания ЛОР-органов.

Белые пробки в миндалинах, состоящие из остатков пищи и бактерий, могут спровоцировать галитоз. В этом случае справиться с проблемой помогут полоскания раствором соли и соды, выполнять которые надо каждые два часа в течение одного-двух дней Алексей Хухрев терапевт, кандидат медицинских наук

Если же проблема кроется в носовых пазухах, то запах может исходить из носа, а не изо рта, уточнил врач. Однако для диагностики первопричины может потребоваться рентген, эндоскопия или даже компьютерная томография. Спровоцировать галитоз, как отметил Хухрев, могут и инфекции нижних дыхательных путей, включая хронический бронхит, а также эндокринные заболевания.

Специфический запах изо рта — это характерный признак плохо контролируемого диабета. Когда у человека нарушен контроль сахара, в крови появляются кетоновые тела, такие как ацетон, выделяющийся через легкие Алексей Хухрев терапевт, кандидат медицинских наук

Наконец, специфический сладковатый запах изо рта может указывать на проблемы с печенью, а аммиачный запах появляется при начинающейся почечной недостаточности, добавил врач.

Ранее стоматолог Найри Уитли предупредила о неприятных последствиях любви к кофе с молоком. По ее словам, эта привычка может спровоцировать появление неприятного запаха изо рта.