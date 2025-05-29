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12:57, 29 мая 2025Культура

Родные Заворотнюк почтили память ушедшей год назад актрисы

Родные Анастасии Заворотнюк приехали на кладбище в годовщину ее ухода
Ольга Коровина

Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк приехали на кладбище в годовщину ее ухода. Видео с возложением цветов на могилу опубликовал Telegram-канал Mash.

Сообщается, что почтить память звезды «Моей прекрасной няни» пришел вдовец Петр Чернышев, а также мать актрисы Валентина и дочь Анна. Также на Троекуровском кладбище были замечены поклонники Анастасии.

В 2020 году стало известно, что у заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк обнаружили глиобластому — рак головного мозга. Сообщалось, что она прошла через несколько операций и курсов химиотерапии, однако лечение не дало результатов. Актрисы не стало в мае 2024-го, ей было 53 года.

Ранее сообщалось, что фигурист Петр Чернышев посвятил речь Заворотнюк на банкете после ледового шоу «Щелкунчик».

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