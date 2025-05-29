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16:00, 29 мая 2025Экономика

Роскачество назвало не прошедший проверку стиральный порошок

Почти все из 20 брендов стиральных порошков прошли в РФ тест на безопасность
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Роскачество провело исследование 20 брендов стиральных порошков, по результатам которого почти все образцы прошли тест. Об этом сообщается на сайте организации.

«Стоит отметить, что почти все исследованные образцы безопасны, если использовать их по назначению», — отмечается в материалах.

Проверка велась по 48 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. В результате только порошок Tide китайского производства не прошел ее по показателю раздражающего действия на конъюнктиву глаз при использовании для стирки детской одежды. В связи с названной проблемой в Роскачестве указали, что если бы порошок предназначался только для стирки вещей взрослых, то замечаний бы не было, но для детских стиральных порошков требования более жесткие.

Среди других возможных проблем исследователи указали на то, что большое образование пены может привести к поломке стиральной машины, а среди проверенных сильнее всего пенились тот же Tide, турецкий Peros, а также отечественные Bimax, «Миф», и «Лоск». Их результаты не соответствовали стандарту российской системы, ограничивающему высоту столба пены по стандартному методу определения 180 миллиметрами, в то время как у указанных образцов показатель составлял около 200 миллиметров и более.

«Это не нарушение, однако данные товары лишаются возможности претендовать на российский Знак качества», — говорится в сообщении.

Ранее российским хозяйкам рекомендовали использовать стиральный порошок для чистки сантехники. Эксперты онлайн-СМИ отмечали, что с его помощью можно справиться даже с известковым налетом и ржавчиной.

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