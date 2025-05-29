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21:03, 29 мая 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасности одного вида кофе

Терапевт Волгина: Кофе из автоматов на улице может привести к отравлению
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Кофе из автоматов несет сразу несколько скрытых угроз для здоровья, считает доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Ирина Волгина. Врач назвала опасности этого вида кофе в беседе с «Известиями».

По мнению терапевта, кофейные автоматы упрощают процесс приготовления кофе. Из-за этого напиток пьют чаще и теряют контроль над количеством выпитых чашек в течение дня. «Злоупотребление кофе может привести к повышению артериального давления, острым сердечно-сосудистым событиям, двигательному и психическому возбуждению, нарушениям сна и другим проявлениям», — предупредила она.

Второй опасностью кофе из автоматов доктор назвала отсутствие строгого контроля за качеством используемых зерен и воды, а также за тем, как часто чистят машины. Нарушение санитарных норм, по ее словам, может привести к отравлению с тошнотой, рвотой и диареей. Она подчеркнула, что особенно внимательными нужно быть при покупке кофе из автоматов на улице. При этом врач отметила, что напиток из пакетика три в одном намного вреднее, так как там содержатся неполезные вещества.

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