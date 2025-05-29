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13:33, 29 мая 2025Спорт

Россиянка Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Россиянка Андреева обыграла Крюгер и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче второго круга Андреева обыграла американку Эшли Крюгер. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 13 минут.

Лучшим результатом Андреевой на «Ролан Гаррос» является выход в полуфинал в 2024 году. В третьем круге текущего розыгрыша она встретится с победительницей матча между представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и Джоанной Гарленд из Тайваня. Их матч начнется 29 мая в 15:00 по московскому времени.

18-летняя Андреева — первая ракетка России. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает шестое место.

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