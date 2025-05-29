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12:35, 29 мая 2025Культура

Российская певица обвинила Киркорова и Лолиту в разврате

Певица Цыганова заявила, что Лолита и Филипп Киркоров развращают молодежь
Ольга Коровина
Вика Цыганова

Вика Цыганова. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певица Виктория Цыганова резко высказалась об артистах Лолите Милявской, Филиппе Киркорове и Наталье Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза. Публикацию она разместила в личном Telegram-канале.

Цыганова упомянула скандалы, связанные с ее коллегами, а также с блогером Анастасией Ивлеевой и ее «голой вечеринкой». Она подчеркнула, что эти артисты даже после «отмены» продолжают свою деятельность и это пагубно влияет на молодых людей.

«Всех этих лолит, киркоровых, ивлеевых и глюкоз пытались убрать, чтобы они не развращали подрастающее поколение. Сегодня все их выходки за считаные минуты разлетаются по соцсетям», — заявила певица. Она отметила, что таким образом молодежи «прививается культура вседозволенности».

Ранее Цыганова назвала сбежавшими предателями и русофобами артистов, покинувших страну после начала специальной военной операции. В частности, такими «врагами» певица считает актера Данилу Козловского, телеведущего Ивана Урганта и певца Александра Ревву.

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