В США сообщили о готовности новых санкций против России

Reuters: Новый пакет санкций против России готов и ждет принятия Трампом

Новый пакет санкций США против России готов и ждет принятия президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Американские чиновники подготовили новый пакет экономических санкций против России, включающий меры в отношении банковского и энергетического секторов. По их словам, ограничения готовы к введению по распоряжению Трампа», — говорится в публикации.

Отмечается, что президент может принять или, по крайней мере, не препятствовать принятию закона, представленного в апреле сенаторами Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ричардом Блюменталем. Согласно законопроекту, правительство США установит 500-процентный тариф на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не будет вводить санкции против России, поскольку не хочет испортить процесс урегулирования украинского конфликта. По его словам, США в течение следующих двух недель понаблюдают, проясняется ли ситуация на Украине. Если это не произойдет, американская сторона поменяет свой подход к разрешению кризиса, добавил он.