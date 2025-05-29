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15:22, 29 мая 2025Мир

Шойгу пригрозил Мерцу снять что-то в ответ

Шойгу о снятии запрета на дальнобойное оружие: России есть что снимать в ответ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Markus Schreiber / AP

России есть что снимать в ответ. Таким образом секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии запрета на разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие, сообщает ТАСС.

«Поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие», — сказал он.

По его словам, этот шаг напомнил ему «гимназистку на серьезном свидании». «Так сняли или не сняли? Сняла или не сняла», — добавил он.

Ранее Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Он также уточнил, что это касается и вопросов по Черному морю, и черноморской сделки, и зерновой сделки.

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