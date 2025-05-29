Швейцария пригрозила Германии мерами в случае поставки проданных танков на Украину

Швейцария примет меры, если проданные Германии танки будут поставлены на Украину

Швейцария примет меры, если 71 танк Leopard, проданный немецкой компании, будет поставлен на Украину. Об этом заявила официальный представитель Министерства экономики страны Франсуаз Чанз, сообщает РИА Новости.

«Поставка товаров военного назначения любого рода в Россию или на Украину или предназначенных для использования в этих странах запрещена», — сказала она.

Чиновник отметила, что санкции, применяемые в случае нарушения этого запрета, изложены в Законе об эмбарго — он предусматривает тюремное заключение сроком до одного года или штраф.

Ранее стало известно, что Министерство экономики Швейцарии санкционировало продажу Германии новой партии из 71 танка Leopard 1 A5 при условии запрета их реэкспорта на Украину. В центральноевропейской стране не раз заявляли о своем нейтралитете в украинском конфликте.