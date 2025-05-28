Нейтральная страна продала Германии новую партию танков

Минэкономики Швейцарии одобрило продажу Германии 71 танка Leopard

Министерство экономики Швейцарии санкционировало продажу Германии новой партии из 71 танка Leopard 1 A5 при условии запрета их реэкспорта на Украину. Об этом со ссылкой на заявление властей конфедерации сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о танках, базирующихся в Италии, а покупатель гарантировал, что «ни танки, ни их компоненты или комплектующие» не могут быть переданы Киеву. В швейцарском кабмине также напомнили, что в 2023 году отклонили запрос о продаже ФРГ основных боевых танков для их последующей отправки на Украину.

В центральноевропейской стране заявляют о своем нейтралитете в украинском конфликте. В упомянутом 2023 году страна все же согласилась на сделку с Германией по 25 танкам, указав, что Берлин письменно пообещал не отправлять их на Украину.

Действующее законодательство Швейцарии запрещает реэкспорт вооружений приобретающими их странами в зоны конфликтов в связи с нейтральным статусом конфедерации, и она отклоняет запросы европейских столиц на поставку своих боеприпасов в зону боевых действий, напоминает агентство.

Тем не менее, Германия регулярно передает ВСУ танки Leopard вместе с запчастями, хотя это и не говорит о том, что речь идет о приобретенных у Берна машинах.