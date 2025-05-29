Собчак заявила о превосходстве российской блогерши над Рианной

Собчак заявила о превосходстве российской блогерши Вики Салават над Рианной

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила о превосходстве российской блогерши и стилистки Вики Салават (настоящее имя Виктория Чураева, в соцсетях также известна под псевдонимом Salavat Kypere) над барбадосской певицей Рианной. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Собчак продемонстрировала черно-белые фото беременной инфлюэнсерши, где та позировала с торчащими вверх волосами, в бра-топе с огромными рукавами и макси-юбке с заниженной талией. При этом Чураева отказалась от трусов, показав обнаженный округлившийся живот.

«Вика Салават легко обошла Рианну по крутости беременных луков. Мои поздравления!» — указала в подписи журналистка.

Ранее в мае сообщалось, что Рианна беременна третьим ребенком. Исполнительница рассекретила свое положение на благотворительном балу Met Gala.

В мае 2022 года артистка родила первенца, которого назвали в честь лидера группы Wu-Tang Clan, рэпера RZA. На протяжении года певица и рэпер A$AP Rocky держали имя сына в секрете. В августе 2023 года у пары появился второй сын, которого назвали Райот Роуз (Riot Rose).