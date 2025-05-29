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11:56, 29 мая 2025Интернет и СМИ

Сообщения о массовом уходе литовцев из домов из-за страха вторжения России опровергли

Репке опроверг данные об уходе литовцев из домов из-за страха вторжения России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В различных Telegram-каналах и украинских СМИ распространилась информация, что жители Сувалкского коридора «массово покидают регион из-за страха вторжения России». Источником назывался материал Bild. Однако это утверждение оказалось фейком.

Его опроверг военный эксперт Bild Юлиан Репке. Комментируя эти публикации в сети, он заявил, что их издание сообщило прямо противоположное. «Мы не сообщали, что местные жители покидают район, опасаясь вторжения. Мы сообщали об обратном», — написал журналист в соцсети X.

Действительно, в статье некоторые жители Сувалкского коридора говорят об ожидании прихода России на территорию страны, но при этом не упоминают, что собираются покидать свои дома. Например, продавщица небольшого супермаркета из Неринга рассказала, что многие ожидают худшего, но при этом она «не боится». «Я родилась здесь, так что привыкла к этому чувству. Я не боюсь, что [президент России Владимир] Путин придет», — заявила она Bild.

К тому же о том, что Россия не собирается ни на кого нападать, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у России нет никаких проблем ни с Финляндией, ни со Швецией, которые вступили в НАТО. «Военные инфраструктуры постепенно появляются на финской территории. Как реагирует Россия? Она принимает меры по повышению своей безопасности, которые считают необходимыми наши военные. Но конфликтного потенциала у нас нет», — сказал Песков.

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Об этом год назад также заявляли и в российском МИД. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, но серьезно относится к заявлениям стран Запада о необходимости наращивать военное производство. «Поскольку за громкими словами могут стоять конкретные планы в отношении нашей страны», — говорил дипломат.

Он обратил внимание, что в последнее время на Западе нагнетается психоз в отношении неминуемого якобы нападения России через три года или через пять-восемь лет. «Параллельно повторяются заявления о необходимости "сделать все, чтобы не допустить победы России над Украиной". На этом основании ставится политическая задача — раскрутить военное производство и для Украины, и для себя», — отметил директор департамента.

Информация о том, что литовцы, проживающие в Сувалкском коридоре, массово покидают регион из-за страха вторжения России получила небольшое распространение в российских СМИ. Об этом писали: «Военное обозрение», «Царьград», «Комсомольская правда».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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