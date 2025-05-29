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15:59, 29 мая 2025Мир

Спор о русском языке прервал заседание парламента европейской страны

Novinite: Спор о русском языке прервал пленарное заседание парламента Болгарии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Пленарное заседание Народного собрания (парламента) Болгарии прервал спор о преподавании русского языка в болгарских школах. Об этом сообщает Novinite.

«В Народном собрании во время пленарного заседания начался переполох, когда между пророссийской партией "Возрождение" и депутатом Манолом Пейковым из прозападной партии "Мы продолжаем перемены — Демократическая Болгария" вспыхнул жаркий спор, который прервал заседание и вынудил спикера Наталью Киселову вмешаться, отключить микрофон Пейкову и объявить перерыв», — говорится в материале.

Дискуссия накалилась, когда разговор зашел об ограничении преподавания русского языка в школах Болгарии. Заместитель председателя «Возрождения» Цончо Ганев заявил, что ограничение русского языка приведет к гражданским беспорядкам. Он напомнил о ситуации на Украине в 2013 году.

Ответ Пейкова с трибуны «вызвал бурю», а депутаты от «Возрождения» собрались вокруг трибуны в знак протеста.

После неоднократных отключений микрофонов с обеих сторон заседание возобновилось. Спикер Киселова напомнила, что поведение депутатов будет иметь последствия.

Ранее в Сербии депутаты от правящей Сербской прогрессивной партией (СПП) и оппозиции устроили потасовку в национальном парламенте — Скупщине. Оппозиция начала свистеть и шуметь, и к ним вышли представители правящей партии, после чего в зале заксобрания парламентарии стали толкаться, обливать друг друга водой, а женщины-депутаты — таскать друг друга за волосы.

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