Сербские депутаты начали толкаться и таскать друг друга за волосы

Сербские депутаты от правящей партии и оппозиции устроили потасовку в парламенте

Сербские депутаты от правящей Сербской прогрессивной партией (СПП) и оппозиции устроили потасовку в национальном парламенте — Скупщине. Трансляция заседания доступна на официальном сайте законодательного органа.

Оппозиция начала свистеть и шуметь, и к ним вышли представители правящей партии, после чего в зале заксобрания парламентарии стали толкаться, обливать друг друга водой, а женщины-депутаты — таскать друг друга за волосы.

«Прошу всех депутатов немедленно сесть на свои места! Это позор для этого дома! Немедленно сядьте на свои места!» — воскликнула спикер парламента Ана Брнабич.

В июне в парламенте Армении произошла драка после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян обвинил армянских генералов в трусости.

