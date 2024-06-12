Слова Пашиняна о генералах-трусах вызвали драку в парламенте Армении

Заседание парламента Армении прервалось из-за драки депутатов

В парламенте Армении в ходе выступления премьер-министра страны Никола Пашиняна произошла драка. Так депутаты, как передает ТАСС, отреагировали на реплику главы кабинета министров, адресованную представителям оппозиционных сил.

«Многие из тех генералов, о которых вы говорите [в лестных тонах], пили тосты за родину. Как только началось наступление [Азербайджана в Карабахе], звонили мне с просьбой вывезти их. Они трусы и дезертиры», — заявил Пашинян в ходе правительственного часа.

Вслед за этим представители оппозиционных и провластных партий схлестнулись в перепалке, которая достаточно быстро перешла в потасовку, из-за чего заседание прервалось. Спустя некоторое время драку удалось остановить, однако тут же начались столкновения протестующих с полицией у стен парламента.

Вскоре полиция применила шумовые гранаты в отношении протестующих. Судя по трансляции протестов, некоторые демонстранты получили ранения. Факт применения шумовых гранат подтвердил спикер парламента Армении Ален Симонян.