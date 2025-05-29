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16:28, 29 мая 2025Россия

Стало известно о находящемся в коме после резни на вечеринке в Байкальске школьнике

Выжившего в резне на вечеринке в Байкальске школьника поместили в кому
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Одного из школьников, выживших в устроенной другим подростком резне на вечеринке в Байкальске Иркутской области, поместили в кому. О состоянии потерявшего много крови мальчика рассказала Baza в Telegram.

Как стало известно, школьник получил ранение в легкое, в результате чего туда попал воздух. Врачи планируют дренажировать поврежденный орган, однако есть вероятность, что его придется заменить. При этом состояние подростка оценивается как удовлетворительное.

По информации издания, дача семьи мальчика находится недалеко от дома, где проходила вечеринка. Накануне происшествия он сказал родным, что уедет туда ночевать, но перед этим зайдет поздравить девочку, на дне рождения которой и произошла резня. Позже выяснилось, что находившиеся в дачном доме бабушка и дедушка не знали, что к ним едет внук.

Ранее сообщалось, что алкоголь для вечеринки подросткам купили совершеннолетние брат нападавшего и знакомый одной из девушек.

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О резне на даче в иркутском Байкальске, устроенной 17-летним подростком, стало известно 28 мая. По одной из версий, причиной нападения могла стать безответная любовь к 15-летней девушке, для которой он и устроил вечеринку по случаю ее дня рождения в доме, принадлежащем его семье. Как выяснилось, после праздника мальчик начал приставать к школьнице, которая ему отказала. Кроме того, за нее вступились друзья. Позже, когда все уснули, подозреваемый взял канцелярский нож и напал на присутствующих, а затем поджег дачу. Жертвами молодого человека стали четверо подростков в возрасте от 13 до 16 лет, остальным удалось убежать. Нападавший также не выжил. Четверо детей находятся на стационарном лечении.

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