Стало известно о пленении военнослужащих ВСУ в Часовом Яре

РИА Новости: Бойцы ВС России взяли в плен военнослужащих ВСУ в Часовом Яре

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России взяли в плен нескольких военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

«При зачистке многоэтажного квартала в населенном пункте Часов Яр бойцы 331-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии взяли в плен брошенных там сослуживцами при отступлении нескольких украинских военнослужащих», — сообщили информагентству в подразделении.

19 мая глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВСУ все еще имеют возможность удерживаться в городе. Он отметил, что пока еще фиксируются городские бои.

29 мая стало известно, что российские войска продвигаются в Часовом Яре. За сутки была занята часть построек на юго-западе города.