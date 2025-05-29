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00:59, 29 мая 2025Россия

Стало известно об активных действиях ВС России в Часовом Яре

Военкор Рожин: ВС России продвигаются в Часовом Яре
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России постепенно продвигаются в Часовом Яре, вытесняя украинские войска. Об этом сообщил военкор Борис Рожин в Telegram-канале.

«ВС РФ усиливают нажим в Часов Яре и за последние сутки отжали у противника часть застройки на юго-западе города», — написал Рожин.

По его словам, Вооруженные силы Украины занимают все меньше пространства в этом населенном пункте. Военкор также предположил, что освобождение Ступочек положительно скажется на продвижении российских войск и ускорит процесс освобождения Часова Яра.

Ранее Минобороны России сообщило, что под контроль ВС РФ перешла Радьковка в Харьковской области.

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