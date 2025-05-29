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19:14, 29 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о взятии под контроль ВС России Редкодуба

Военкор Котенок: ВС России взяли под контроль Редкодуб в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Редкодуб в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, н.п. Редкодуб на краснолиманском направлении полностью освобожден от боевиков ВСУ (Вооруженных сил Украиныприм. «Ленты ру»)», — написал военкор.

Ранее ВС России развили наступление в Сумской области. Канал «Иди и смотри» сообщил, что действия российских войск направлены на создание в Сумской области буферной зоны для предотвращения обстрелов ВСУ приграничных районов России.

До этого армия России заняла Шевченко Первое в ДНР. По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 390 военнослужащих, две боевые бронемашины «Казак», семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

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