Ставропольский губернатор раскрыл планы на новое назначение подорванного ветерана СВО

Владимиров: Гурциева планировали назначить замминистра ЖКХ Ставрополья

Замглавы Ставрополя, 34-летнего ветерана специальной военной операции Заура Гурциева, ставшего жертвой взрыва в ночь на 29 мая, планировали перевести на работу в администрацию Ставропольского края. Планы на новое назначение чиновника раскрыл губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram.

По словам главы Ставропольского края, он был наставником Гурциева, который «строил большие планы». «Он буквально в воскресенье это должен был уехать на модуль обучения, потом две недели отпуска, и должен был с городского уровня перейти к нам в [краевую администрацию] заместителем министра ЖКХ», — рассказал Владимиров.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким Гурциева, заверив, что семье чиновника, в которой остались трое детей, будет оказана помощь. В том числе власти возьмут на себя организацию траурных мероприятий.

Ранее в администрации Ставрополя рассказали, что на посту замглавы города Гурциев занимался работой с семьями участников спецоперации, а также вопросами контрактной службы и призывной кампании.

О взрыве, унесшем жизнь замглавы Ставрополя Гурциева, стало известно в ночь на 29 мая. Бомбу на встречу с ветераном принес 29-летний Никита Пеньков, проживавший в одном с ним доме. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Мощность взрывчатки, предположительно, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. По одной из версий, устройство могли активировать дистанционно.