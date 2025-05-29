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22:20, 29 мая 2025Бывший СССР

Стрельба между цыганами и пограничниками произошла на Украине

Стрельба между цыганами и пограничниками произошла в Закарпатье
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Стрельба между цыганами и пограничниками произошла в Закарпатской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Цыган подозревали в том, что их могли использовать для переправки людей через границу или что те же пытались ее пересечь.

Ранее толпа цыган устроила дебош на кладбище в Ставропольском крае и напала на полицейских.

До этого стало известно, что житель Ярославской области поддался уговорам цыган об участии в специальной военной операции, а они сняли с его банковской карты пять миллионов рублей.

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