Стрельба между цыганами и пограничниками произошла на Украине

Стрельба между цыганами и пограничниками произошла в Закарпатье

Стрельба между цыганами и пограничниками произошла в Закарпатской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Цыган подозревали в том, что их могли использовать для переправки людей через границу или что те же пытались ее пересечь.

Ранее толпа цыган устроила дебош на кладбище в Ставропольском крае и напала на полицейских.

До этого стало известно, что житель Ярославской области поддался уговорам цыган об участии в специальной военной операции, а они сняли с его банковской карты пять миллионов рублей.