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23:14, 29 мая 2025Россия

Тело Ленина решили не выносить из Мавзолея на время реставрации

Минкультуры РФ: Тело Ленина не будут выносить из Мавзолея на время реставрации
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Smirnov / Globallookpress

Тело Владимира Ленина не станут выносить из Мавзолея на время его реставрации. Об этом изданию «Подъем» заявили в пресс-службе Министерства культуры России.

В этом нет необходимости, так как работы не затронут помещение главного зала, объяснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Минкультуры заказало реставрацию Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве за 19,6 миллиона рублей. Контракт на выполнение противоаварийных, реставрационных работ и работы по приспособлению к современному использованию был заключен с группой компаний «ЕКС». Согласно документу, ремонт должны завершить к 19 июня 2027 года.

До этого Мавзолей Ленина был временно закрыт. Ограничение действовало с 23 апреля по 19 мая в связи с мероприятиями ко Дню Победы.

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