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19:54, 29 мая 2025Из жизни

Убийцу поймали через 42 года после преступления

KATU: В США убийцу жителя Айовы поймали через 42 года
Никита Савин
Никита Савин
Michael Schappert

Michael Schappert. Фото: Multnomah County Sheriff's Office

В США поймали жителя штата Орегон, который расправился с мужчиной в Айове 42 года назад. Об этом сообщает KATU.

Рональда Новака обнаружили без признаков жизни в его доме в округе Линн перед Рождеством 1983 года. Мужчину связали, избили, а затем выстрелили в него. Спасти Новака было уже невозможно. Поймать убийцу не могли несколько десятков лет.

В 2013 на рубашке Новака нашли ДНК предполагаемого преступника. В мае эксперты наконец установили, что биологический материал принадлежит 64-летнему Майклу Шапперту из города Фэрвью.

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Следователи считают, что Шапперт с двумя подельниками вломился в дом Новака, чтобы отобрать у него деньги, полученные с продажи наркотиков. Родные жертвы заявили, что не помнят Шапперта, однако рады, что дело наконец раскрыто.

Ранее сообщалось, что в США 78-летний мужчина получил пожизненный срок за расправу над школьницей 44 года назад. 15-летняя Карен Стит пропала в сентябре 1982 года в Калифорнии.

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