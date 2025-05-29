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14:38, 29 мая 2025Культура

Успенская послала сочувствующих Пугачевой

Успенская разозлилась из-за вопроса об уехавшей из России Алле Пугачевой
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певицу Любовь Успенскую разозлил вопрос об уехавшей из России артистке Алле Пугачевой. Об этом сообщает Telegram-канал POPCAKE.

Беседа Успенской с корреспондентами состоялась на красной дорожке одного из светских мероприятий в Санкт-Петербурге. Исполнительница появилась перед журналистами вместе с дочерью Татьяной Плаксиной. После вопроса о Пугачевой певица прервала разговор.

«А вы так переживаете за нее? Не задавайте мне такие вопросы», — ответила артистка. Успенская также посоветовала всем, кто волнуется за судьбу Пугачевой, отправиться к ней в гости.

Ранее дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория резко отреагировала на сравнение ее с детьми Пугачевой. Девушка заявила, что сын и дочь Примадонны несчастны из-за принципов воспитания в семье — их лишили детства, они вынуждены часами стоять возле пианино.

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