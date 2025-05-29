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14:51, 29 мая 2025Культура

Успенскую назвали старой кошелкой

Продюсер Дзюник назвал Успенскую старой кошелкой из-за ее слов о Киркорове
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник раскритиковал певицу Любовь Успенскую за ее высказывания в адрес народного артиста России Филиппа Киркорова. Его цитирует Пятый канал.

«Я думаю, что эта старая кошелка привлекает к себе интерес, потому что по большому счету она уже никому не нужна», — заявил он, призвав исполнительницу посмотреть, «какие залы» собирает Киркоров.

По мнению Дзюника, поведение Успенской обусловлено завистью. «То, как работает, и то, что делает Филипп Киркоров, никто на сегодняшний день в России не делает. Никто! Был еще раньше Валерий Яковлевич Леонтьев такого же уровня», — отметил продюсер.

Ранее Успенская увидела в травме Киркорова знак свыше. По мнению исполнительницы, певец оказался в больнице, потому что у него лопнул имплант, установленный хирургом Тимуром Хайдаровым.

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