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14:37, 29 мая 2025Мир

В Европарламенте поддержали заявление Мерца о дальнобойных ракетах

Спикер ЕП Метсола поддержала заявление Мерца о дальнобойных ракетах для Украины
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Спикер Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола поддержала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о дальнобойных ракетах для Украины. Ее комментарий прозвучал в интервью газете La Stampa.

«Я считаю заявления канцлера Мерца очень сильными. Мы много лет ждали таких сильных заявлений от Германии. Мы слишком долго ждали, чтобы дать Украине лицензии на производство оружия», — сказала она.

По ее словам, с просьбой к странам Европы о выдаче подобных лицензий ранее обращался президент Украины Владимир Зеленский.

26 мая Мерц объявил, что Германия, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальность ударов поставляемого на Украину оружия вглубь российский территории. Кроме того, канцлер назвал возможной передачу Киеву крылатых ракет большой дальности Taurus.

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