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17:12, 29 мая 2025Бывший СССР

В Киеве высказались о предстоящем заседании Совбеза ООН по Украине

Сибига: Киев ждет от союзников решительных заявлений на заседании Совбеза ООН
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Киев ждет от союзников решительных заявлений на заседании Совбеза ООН, которое состоится вечером 29 мая по инициативе Украины. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

«Сегодня вечером по инициативе Украины Совет Безопасности ООН созовет важное заседание. (...) Мы ожидаем от наших партнеров решительных заявлений, подтверждающих широкий международный консенсус о необходимости заставить Россию согласиться на полное прекращение огня как основу для значимого мирного процесса», — написал он.

Министр призвал европейских партнеров и США продолжить давление на Москву. Он также заявил, что на заседании Украина вновь заявит о своей приверженности продвижению мирных усилий.

Ранее стало известно, что Москва также запросила заседание Совбеза ООН в связи с угрозами глобальному миру из-за действий стран Европы по Украине. Отмечается, что оно должно пройти на следующий день после встречи, созванной по инициативе Украины и европейских стран.

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