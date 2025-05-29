В Киеве высказались о предстоящем заседании Совбеза ООН по Украине

Сибига: Киев ждет от союзников решительных заявлений на заседании Совбеза ООН

Киев ждет от союзников решительных заявлений на заседании Совбеза ООН, которое состоится вечером 29 мая по инициативе Украины. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

«Сегодня вечером по инициативе Украины Совет Безопасности ООН созовет важное заседание. (...) Мы ожидаем от наших партнеров решительных заявлений, подтверждающих широкий международный консенсус о необходимости заставить Россию согласиться на полное прекращение огня как основу для значимого мирного процесса», — написал он.

Министр призвал европейских партнеров и США продолжить давление на Москву. Он также заявил, что на заседании Украина вновь заявит о своей приверженности продвижению мирных усилий.

Ранее стало известно, что Москва также запросила заседание Совбеза ООН в связи с угрозами глобальному миру из-за действий стран Европы по Украине. Отмечается, что оно должно пройти на следующий день после встречи, созванной по инициативе Украины и европейских стран.