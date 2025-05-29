Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:04, 29 мая 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали дату следующего раунда переговоров с Украиной

Песков призвал дождаться ответа Киева на предложение провести переговоры 2 июня
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Kremlin / Reuters

В Кремле прокомментировали дату проведения следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надо дождаться ответа украинской стороны и дальше ориентироваться», — призвал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил предложение Москвы по второму раунду переговоров. Сообщалось, что его планируется провести в Стамбуле 2 июня.

Дмитрий Песков также обозначил главный приоритет в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, им остается продолжение данного процесса.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о вынужденных действиях находившихся в плену в Сумах россиян ради выживания

    Стоматолог предупредил об адских болях из-за запущенного кариеса

    Зеленский рассказал о связанном с Taurus обещании Мерцу

    Лукашенко предостерег лудоманов

    Представлена символическая сборная сезона РПЛ

    Привычный препарат оказался защитником от болезни мозга

    В США признали неспособность F-16 переломить ход конфликта на Украине

    Натали Портман на фото с модного показа раскритиковали в сети из-за одной особенности лица

    В российском регионе внучка расправилась с бабушкой и будет осуждена

    Шойгу пригрозил Мерцу снять что-то в ответ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости