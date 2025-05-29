В Кремле прокомментировали дату следующего раунда переговоров с Украиной

Песков призвал дождаться ответа Киева на предложение провести переговоры 2 июня

В Кремле прокомментировали дату проведения следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надо дождаться ответа украинской стороны и дальше ориентироваться», — призвал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил предложение Москвы по второму раунду переговоров. Сообщалось, что его планируется провести в Стамбуле 2 июня.

Дмитрий Песков также обозначил главный приоритет в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, им остается продолжение данного процесса.