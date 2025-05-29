В Крыму археологи нашли медные монеты и медаль 1917 года

В Крыму нашли клад 1917 года из медных монет и редкой серебряной медали. Об этом сообщает новостной портал Overclockers.

Под Севастополем обнаружили множество медных монет середины XIX — начала XX века, закопанных в период революции в Российской империи. Кроме того, была найдена редкая серебряная медаль «За усердие» эпохи императора Николая Первого. Раскопки проводили посреди населенного пункта Орлиное.

Всего археологи откопали 281 медную монету номиналом от одной до трех копеек, отчеканенных в период с 1870 по 1915 год. Помимо монет и медали обнаружились и гильзы 1917 года. Именно последние помогли зафиксировать точную дату захоронения ценностей.

Все найденные предметы с наибольшей вероятностью были спрятаны в кожаной сумке, которая в земле за 100 лет истлела, оставив после себя только пряжку. Клад нашли специалисты Института археологии Крыма РАН со студентами, которым помогали работники организации «Археологические междисциплинарные исследования».

По словам Татьяны Сарапулкиной, занимающей должность доцента в СевГУ, само село, где был обнаружен клад, являет собой археологический памятник, где до начала строительства или проведения иных хозяйственных работ необходимо выполнить охранные раскопки.

Ранее в Йошкар-Оле обнаружили дерево Эйвы из фильма «Аватар». Тем временем в национальном парке «Таганай» в Челябинской области зацвело необычное дерево-«хамелеон».