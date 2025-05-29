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14:48, 29 мая 2025Бывший СССР

В Латвии запретили депутатам использовать русский язык и обязали говорить на латышском

LSM: Сейм Латвии принял запрещающие использование русского языка поправки
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Saeima / Wikimedia

Сейм (парламент) Латвии принял поправки, которые запретили депутатам использовать русский язык в здании ведомства, обязав их говорить на латышском. Об этом сообщил портал LSM.

Из-за нововведений парламентарии не смогут разговаривать на русском языке. Запрет накладывается на использование как во время заседаний органа, так и в процессе межличностного общения, а также коммуникации с гражданами.

Ранее участница латвийской группы Tautumeitas ответила на вопрос журналиста на русском языке. Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш осудил такое действие девушки.

Также стало известно, что власти Латвии захотели заблокировать все российские Telegram-каналы. Такую меру они объясняют необходимостью борьбы с распространением русского языка на территории республики.

Вот это да!
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