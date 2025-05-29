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03:09, 29 мая 2025Россия

В Минюсте высказались о возможном признании Урганта и Пугачевой иноагентами

Минюст России не увидел оснований для признания Урганта и Пугачевой иноагентами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Минюст России не планирует вносить телеведущего Ивана Урганта и певицу Аллу Пугачеву в реестр лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Для этого нет никаких оснований, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — пояснил замминистра Олег Свириденко.

Для того, чтобы включить кого-то в соответствующий реестр, необходимо наличие подтвержденных фактов нарушения закона, добавил чиновник.

Ранее депутат Николай Новичков направил обращение министру юстиции России Константину Чуйченко с просьбой признать Урганта иноагентом. Позднее в Минюсте сообщили, что проверят наличие оснований для принятия соответствующего решения.

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