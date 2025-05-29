Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:50, 29 мая 2025Россия

В Москве школьница затянулась самокруткой и попала в больницу

В Москве госпитализировали школьницу, она покурила самокрутку
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве школьница затянулась самокруткой и попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сигарету девушке предложил ее новый знакомый на втором по счету свидании. Сразу после затяжки девушка почувствовала себя плохо. Несмотря на пытавшегося успокоить ее спутника москвичка начала кричать и сбежала от него.

Медиков девушке вызвали прохожие. В больнице ей диагностировали отправление неназванным веществом. Предложившего ей самокрутку молодого человека ищут полицейские.

В начале мая в Петербурге школьница отравилась водкой и психотропными веществами. Это произошло на концерте рэп-исполнителей.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Был в списке целей». Подрыв освобождавшего Мариуполь ветерана СВО шокировал Россию. Что говорят о громком убийстве и его целях?

    Россиянка отметила превосходство пляжей Дагестана перед лучшими курортами Испании

    Популярного российского комика выписали из психиатрической больницы

    Брачный аферист по контракту с Минобороны России ушел на СВО

    Полчища жуков атаковали российский регион и попали на видео

    Стал известен способ усиления действия антибиотиков

    В конфетах популярного бренда обнаружили наркотики

    Генеральный директор МАГАТЭ посетит Россию и Украину

    Условие окружения группировки ВСУ в Харьковской области назвали

    На Западе назвали неожиданное последствие конфликта на Украине для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости