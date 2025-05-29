В Москве школьница затянулась самокруткой и попала в больницу

В Москве госпитализировали школьницу, она покурила самокрутку

В Москве школьница затянулась самокруткой и попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сигарету девушке предложил ее новый знакомый на втором по счету свидании. Сразу после затяжки девушка почувствовала себя плохо. Несмотря на пытавшегося успокоить ее спутника москвичка начала кричать и сбежала от него.

Медиков девушке вызвали прохожие. В больнице ей диагностировали отправление неназванным веществом. Предложившего ей самокрутку молодого человека ищут полицейские.

В начале мая в Петербурге школьница отравилась водкой и психотропными веществами. Это произошло на концерте рэп-исполнителей.