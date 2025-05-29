В Сербии отреагировали на обвинения в поставках боеприпасов Украине

Лидер правой партии «Двери» Костич: Вучич действует против интересов Сербии

Оппозиционные силы в Сербии выступили с резкой критикой в адрес президента страны Александра Вучича, заявляя, что он «разрушает дружеские отношения» с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

«Теперь очевидно, что режим Александра Вучича действует против интересов Сербии и ее граждан, открыто становясь на одну сторону и подрывая политические позиции страны», — сказал лидер правой партии «Двери» Иван Костич.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что информация о поставках Украине боеприпасов от Сербии нуждается в тщательной проверке и расследовании.

До этого пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что оборонные предприятия Сербии, несмотря на декларируемый нейтралитет, осуществляют поставки боеприпасов Вооруженным силам Украины.