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20:00, 29 мая 2025Мир

В Сербии отреагировали на обвинения в поставках боеприпасов Украине

Лидер правой партии «Двери» Костич: Вучич действует против интересов Сербии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Martyn Aim / Getty Images

Оппозиционные силы в Сербии выступили с резкой критикой в адрес президента страны Александра Вучича, заявляя, что он «разрушает дружеские отношения» с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

«Теперь очевидно, что режим Александра Вучича действует против интересов Сербии и ее граждан, открыто становясь на одну сторону и подрывая политические позиции страны», — сказал лидер правой партии «Двери» Иван Костич.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что информация о поставках Украине боеприпасов от Сербии нуждается в тщательной проверке и расследовании.

До этого пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что оборонные предприятия Сербии, несмотря на декларируемый нейтралитет, осуществляют поставки боеприпасов Вооруженным силам Украины.

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