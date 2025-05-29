В ЦУМе появилась ваза с конями по цене квартиры в Москве

В Центральном универсальном магазине продается ваза с конями по цене квартиры в Москве. Соответствующий товар появился на сайте универмага.
Так, покупателям начали продавать хрустальное изделие с имитирующим дерево основанием и несколькими лошадьми наверху. В описании к товару указано, что страной-производителем является Франция. При этом стоимость предмета интерьера составила 13,45 миллиона рублей.
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Известно, что по аналогичной цене на сайте сервиса ЦИАН можно приобрести однокомнатную квартиру в столице России.
В апреле российский бренд показал рекламу драгоценностей с лопатами и граблями. Так, марка «585*Золотой» представила золотые и серебряные изделия, украшенные камнями.